В Назрани возобновили подачу электричества и воды

Аварийно-ремонтной бригаде удалось устранить обрыв высоковольтных проводов в Назрани. Там результате аварии более 40 тысяч жителей двух административных округов оставались без воды и электричества. В настоящее время подачу электричества и воды восстановили. Об этом СМИ сообщили представители мэрии Назрани.

Как уточняется, авария на высоковольтной линии в Гамурзиево ликвидирована. Электричество в Гамурзиево и Альтиево подано. Сразу после подачи электричества включились водонасосы на подстанции – к жителям округов начала поступать вода, передает ТАСС.