Лукашевич: возвращение Кучмы в Контактную группу по Донбассу - хороший знак

Леонида Кучму назначили представителем Украины на переговорах по Донбассу. Российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал это хорошим знаком.

Он также рассчитывает, что украинская сторона будет способна принять конкретные решения, сообщает телеканал "Россия 24".

"То, что Леонида Даниловича восстановили в руководстве делегации Украины, мне кажется, хороший знак. Тем более что на 5 июня запланировано очередное заседание трехсторонней контактной группы. Мы очень рассчитываем, что украинские переговорщики найдут в себе способности и силы идти на конкретные решения, которые позволили бы как можно быстрее решать вопросы мира, а не войны", — прокомментировал назначение Леонида Кучмы постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.