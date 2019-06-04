Мэр Харькова о Кучме, Донбассе и восстановлении памятника Жукову

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Украине нужны прямые переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе. Кроме того, в интервью телеканалу "Россия 24" он рассказал о планах восстановить памятник маршалу Жукова, снесенный радикалами.

"Мое предложение заключается в том, что нам эти переговоры необходимы, так как на них есть запрос населения, это говорят социологи и исследования, и я отношусь к большинству тех, кто выступает за такие переговоры, — заявил Кернес. — Вот сейчас восстановили Леонида Кучму в переговорном процессе, — я так понимаю, что начинаются какие-то действия в процессе переговоров, в Минском формате, я уверен в том, что все должно быть правильно и по-человечески".

Комментируя снос памятника Жукову, он назвал этот акт вандализмом. "Это отбросы общества, они делают это, так как остаются безнаказанными, — сказал мэр. — Они ведут себя таким образом, потому что им море по колено… Мы восстановим этот памятник и он будет стоять на месте в ближайшее время".