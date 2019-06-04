Литовцы почтили память жителей деревни Пирчюпяй, сожженных фашистами в 1944 году

В Литве почтили память жертв трагедии в деревне Пирчюпяй. Там в 1944 году фашисты сожгли все население.

Литовцы возложили цветы к мемориалу скорби "Мать", сообщает телеканал "Россия 24".

Правительство страны церемонию игнорирует, но к мемориалу приехала делегация от районной администрации, а также представители российского посольства.