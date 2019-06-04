Трамп перед посадкой в Лондоне поссорился со всем истеблишментом
Президент США перед своим европейским турне сделал столько политических заявлений, что нажил себе если не врагов, то уж точно недоброжелателей, как среди британских граждан, так и среди политиков и даже в кругу королевской семьи.
Когда борт номер один был готов уже совершить посадку в аэропорту британской столицы, Дональд Трамп опубликовал в Twitter едкую отповедь мэру Лондона, назвав того неудачником или, как сейчас модно говорить, “лузером”. Трамп добавил, что Садик Хан “откровенно не справляется со своей работой” и ему следовало бы уделять больше времени наведению порядка и безопасности в Лондоне, а не за американским лидером.
В окружении мэра Лондона отметили, что Трамп “обзывается как ребёнок”, заметили, что американскому президенту не очень то и рады в Великобритании и пообещали в второй день трёхдневного государственного визита Трампа устроить тому всяческие демонстрации и марши протеста.
Накануне Хан выразил неудовольствие от визита Трампа, считая, что американский лидер запятнал себя фашистскими высказываниями, и поставил президента США в один ряд с такими политиками сегодняшней Европы, как Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и даже Найджел Фарадж.
Нельзя сказать, что глава Белого дома позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес лондонского мэра только потому, что не собирается с ним встречаться.
Такого же эпитета “nasty”, то есть “противный”, удостоилась и герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена британского принца Гарри.
По протоколу, на сегодняшней встрече Трампа с королевой Елизаветой оба принца должны были присутствовать вместе со своими супругами, однако, было решено, что Маркл пропустит встречу по причине ухода за грудным ребёнком.
Кроме камня брошенного в огород королевского семейства, Трамп ухитрился, в нарушение всех дипломатических норм в интервью The Sun заявить о своём желании видеть следующим премьером Великобритании Бориса Джонсона.
В интервью Sunday Times Трамп сказал, что хотел бы получше познакомиться с Джереми Корбином, прежде чем решить, стоит ли американским спецслужбам делиться разведданными с Лондоном.
Также президент США предложил Найджелу Фараджу взять в свои руки переговорный процесс с Брюсселем, если ЕС не даст Великобритании то, что она хочет.
Такое беспринципное вмешательство во внутриполитические процессы не осталось без внимания британских политиков. Общий смысл их реакции на заявления Трампа можно свести к одной мысли, высказанной Джереми Корбином.
“Попытка президента Трампа решить, кто будет следующим премьер-министром Великобритании, является абсолютно недопустимым вмешательством в демократию нашей страны. Следующий премьер-министр должен быть выбран не президентом США и не сотней тысяч членов консервативной партии, а британцами на всеобщих выборах”, — заявил Корбин.
Ещё резче высказался либерал-демократ Джо Суинтон. “Дональд Трамп поддерживает Бориса Джонсона, потому, что они одного поля ягоды. Они оба наслаждаются оскорблением людей, и оба представляют смесь национализма и популизма”.
Во вторник четверть миллиона жителей Лондона в 11 часов утра пройдут по маршруту между Трафальгарской площадью и Парламентской площадью. В это время Трамп, как ожидается будет встречаться с Терезой Мэй.
Организаторы протестов утверждают, что американская сторона оказал беспрецедентное давление на столичную полицию с целью отодвинуть протестующих как можно дальше от Даунинг-стрит.
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