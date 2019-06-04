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4 июня 201901:41 Дмитрий Мароко

Мешают бизнесу и тормозят развитие: Росстандарт планирует отмену 10 тысяч советских ГОСТов

Мешают бизнесу и тормозят развитие: Росстандарт планирует отмену 10 тысяч советских ГОСТов

Советские ГОСТы уходят в прошлое. Около 10 тысяч устаревших государственных стандартов планируется пересмотреть либо вообще отменить. На что же теперь ориентироваться потребителям?

Советское – значит, отличное. С этим лозунгом не согласно нынешнее руководство Росстандарта. Там считают, что ГОСТы, принятые до 1991 года, тормозят развитие современной экономики и мешают бизнесу.

Сейчас в России насчитывается 43 тысячи 429 государственных стандартов. В ближайшее время около 10 тысяч устаревших ГОСТов планируется пересмотреть или отменить вовсе. С этой инициативой согласны и в Роскачестве.

Тем не менее, для многих словосочетание "советский ГОСТ" до сих пор остается символом качества. Ведь тогда, в то время, и мороженое было лучше, и шоколад вкуснее, и хлеб мягче — утверждают представители старшего поколения. Не секрет, что некоторые производители охотно используют эту ностальгию, чтобы выстраивать свои маркетинговые кампании.

На самом деле по нынешнему законодательству производители вообще не обязаны соблюдать требования ГОСТа, если не указывают его на упаковке. Но даже наличие такой аббревиатуры не может гарантировать качества. По данным последних проверок, более 30 процентов товаров с маркировкой "сделано по ГОСТу" не отвечают установленным нормам. Например, исследование сыра сорта "Российский" показало, что из 30 образцов семь имеют и на упаковке слово "ГОСТ", но ни один ему не соответствует.

Недавно Росстандарт заявил, что будет вводить штрафы для производителей за нанесение ложного ГОСТа на упаковку. Пока у ведомства таких полномочий нет. Нужны изменения в законодательстве.

И, конечно, необходимы новые национальные стандарты, чтобы избавить бизнес от устаревших требований, соблюдать которые зачастую невозможно или нецелесообразно. В итоге в экономике останутся только современные национальные стандарты. Сейчас средний срок их действия установлен в 17 лет. С 2021 года по поручению Минпромторга планируется довести показатель до 11 или даже 10 лет.

Все эти изменения, как считают в Росстандарте, помогут российским предприятиям. Остается только надеяться, что и потребителям они не навредят.

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