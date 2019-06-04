В итальянском посольстве в Москве отпраздновали Национальный день республики

В посольстве Италии в Москве 3 июня отпраздновали Национальный день республики. В 1946 году страна выбрала республиканскую форму правления. С тех пор эта дата чтится итальянцами по всему миру.

В мероприятии приняли участие члены российского правительства, предприниматели и деятели культуры, а также российские знаменитости и представители прессы, передает телеканал "Россия 24".