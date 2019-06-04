Пожар на складе нефтепродуктов в Красноярске: огонь удалось остановить

В Красноярске горит склад горюче-смазочных материалов. Огонь охватил тысячу квадратных метров и грозил перекинуться на соседние здания. Однако распространение пламени удалось остановить. Информация о пострадавших не поступала, передает телеканал "Россия 24".

Возгоранию присвоили вторую категорию сложности. К тушению привлекли 35 человек и 11 единиц техники. Пламя планируют залить пеной. Рядом развернули лабораторию, которая берет пробы воздуха.