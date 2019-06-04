Выпускники школ России сдали Единый государственный экзамен по русскому языку
Российские выпускники написали самый массовый экзамен — ЕГЭ по русскому языку. В итоговом тестировании участвовали более 670 тысяч человек. Предмет является одной из двух обязательных дисциплин для всех школьников. Для получения аттестата необходимо набрать не меньше 24 баллов. Результаты будут известны через 2 недели.
674 тысячи школьников сегодня писали ЕГЭ по русскому языку. Этот обязательный экзамен — самый массовый. В России и за рубежом — около 5,5 тысячи пунктов сдачи.
За выпускниками следят и в аудитории, и через видеокамеры более 2,5 тысячи онлайн-наблюдателей.
Заранее узнать, какие задания ждут на экзамене, не удастся. Запечатанные пакеты с КИМами вскрывают ровно в 10 часов по местному времени в классах и распечатывают тут же в аудитории.
Для решения работы, которая состоит из двух частей — тест и сочинение, у учеников есть 3,5 часа. Чтобы получить аттестат, выпускнику достаточно набрать 24 балла. А вот для поступления в вуз нижний порог выше — 36 баллов. Выпускники ставят перед собой задачу-максимум.
"Если ты хочешь получить высокий балл, придется уделять много времени самому, занятиям с репетиторами и так далее. На уровне школьных знаний, я думаю, 100 баллов невозможно получить", — говорит выпускник Анвар Мухаметгалин.
Честный экзамен требует строгой секретности. Доступ к данным на диске с контрольно-измерительным материалом возможен только с помощью цифрового пароля, который выдают буквально за несколько минут до начала экзамена. Код настолько совершенен, что задания можно получать через Интернет. Чтобы взломать пароль, хакерам потребуется не один год.
Шпаргалки здесь не помогут. Перед входом в аудиторию выпускников досматривают. Брать с собой можно лишь паспорт, черные гелевые ручки и воду. Но есть и те, кто уже попытался воспользоваться подсказками, мобильниками или калькуляторами. В итоге с первых ЕГЭ по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии удалили больше 140 выпускников.
"Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны", — отмечает руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
А в некоторых регионах, по мнению родителей выпускников, к теме так называемых открытых экзаменов организаторы относятся с излишним фанатизмом.
По словам учеников, в одной из Пензенских школ в туалете со всех кабинок сняли двери, чтобы наблюдатели из городского департамента образования могли видеть, не пользуется ли выпускник шпаргалкой. Одна из учениц опубликовала видео в социальных сетях. Скандальной ситуацией тут же заинтересовались областные власти. Однако пресс-секретарь пензенского губернатора Дина Черемушкина подчеркнула, что никакого отношения к экзаменам и проведению аттестации школьников это не имеет. С ее слов, руководство школы решило снять двери для ремонта. Но почему дата и время совпали с проведением экзаменов, неизвестно.
"Ситуация будет подробно проанализирована. Виновные понесут наказание", — подчеркивает пресс-секретарь губернатора Пензенской области дина Черемушкина.
А в Чебоксарах ЕГЭ по математике обернулся трагедией. Выпускница 11 класса умерла во время сдачи экзамена. В республиканском Министерстве образования рассказали, что школьница в течение часа писала экзамен, а затем попросилась выйти из аудитории. Уже в коридоре ей стало плохо. Врачи, которые прибыли на место, спасти выпускницу не смогли. Волнение или врожденная патология? Что стало причиной трагедии, сейчас устанавливают специалисты.
Следующий этап ЕГЭ пройдет 5 июня. Школьники сдадут экзамен по иностранному языку. Кстати, в этом году впервые можно сдавать китайский. Почти 300 человек этой возможностью воспользуются.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Установлены подозреваемые в убийстве спецназовца
- Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
- Кучма вновь возглавил группу по урегулированию в Донбассе
- Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ
- Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Самое читаемое
-
Убитая собиралась бросить семью ради главы Раменского района
- Знаменитый актер выступил в суде по делу об убийстве своей подруги. Видео
- Последние минуты жизни спецназовца, разнимавшего драку, сняли на видео
- Сочинский спрут: для чего охранники популярных на курорте ресторанов избивали посетителей
- Ребенок умер во время зарядки в оздоровительном лагере
Телеканал "Россия"
-
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
Китай готов воевать с США до конца
- 8 главных событий недели в экономике
- 6 кандидатов на пост председателя ЕЦБ
- Прогноз: рубль оценит последствия "экономического шовинизма" США
- Рынок нефти: обвал цен достиг уже 20%
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Говорят ученые: с возрастом мы все становимся оптимистами
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Спас прохожего, но сам погиб: подозреваемые в убийстве спецназовца установлены
- Четыре новые станции: в столице запустили Некрасовскую линию метро
- На юге столицы грузовик опрокинул скорую
- Тихая охота: подмосковные грибники открыли сезон раньше обычного
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео