Мария Шарапова может сыграть в турнире на Майорке

Российская теннисистка Мария Шарапова залечила травму плеча и может вернуться на корт. Мария планирует принять участие в турнире Mallorca Open, который пройдет с 17 по 22 июня.

Мария Шарапова, не игравшая с января, планирует выступить на Уимблдоне. Соревнования на Майорке должны стать одним из этапов подготовки к турниру серии Большого шлема. Шарапова, опустившаяся из-за вынужденного перерыва в рейтинге ВТА на 49 место, намерена наверстать упущенное.

Турнир, который пройдет на острове Майорка в городке Санта-Понса, обещает быть представительным. Помимо Шараповой в списке участниц значатся Ангелик Кербер, Анастасия Севастова, Белинда Бенчич, Элиз Мертенс, Каролин Гарсия, Софья Кенин, Катерина Синякова, Виктория Азаренко и Аманда Анисимова.