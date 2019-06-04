Российские ВКС успешно испытали новую противоракету

Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету системы ПРО. Как сообщили телеканалу "Россия 24" в пресс-службе Минобороны, поставленная задача выполнена, условная цель поражена с заданной точностью.

Боевой расчет произвел очередной пуск с полигона Сары-Шаган в Казахстане. После серии испытаний новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, — говорится в сообщении военного ведомства.