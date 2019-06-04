ДТП на Кутузовском проспекте: повреждены пять автомобилей, в том числе полицейский

В Москве на Кутузовском проспекте произошла автомобильная авария с участием пяти машин, в том числе служебной машины полиции. О происшествии СМИ сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД столицы.

Как уточняется, ДТП произошло поздно вечером 3 июля, в понедельник. Водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь в сторону центра города по Кутузовскому проспекту, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с полицейской служебной машиной KIA, следовавшей с включенными спецсигналами. После этого автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся еще с тремя транспортными средствами, которые двигались в сторону центра Москвы.

В результате аварии никто не пострадал, сообщает ТАСС. Автомобили получили технические повреждения. Движение на Кутузовском проспекте восстановлено.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд водителя автомобиля ВАЗ-2115 на полосу встречного движения. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. устанавливаются все обстоятельства аварии.