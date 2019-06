Космический грузовик Dragon успешно приводнился в Тихом океане

SpaceX сообщает об успешном приводнении космического грузового корабля Dragon в Тихом океане. Таким образом, семнадцатая грузовая миссия компании на МКС и с нее завершена, отмечается в Twitter SpaceX.

Dragon стартовал к МКС 4 мая и провел в космосе ровно месяц. После запуска первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, поднявшей корабль на орбиту, была успешно посажена на плавучей платформе.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s seventeenth resupply mission to and from the @Space_Station!