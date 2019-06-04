В фонд помощи Марии Бутиной перечислили порядка 12 миллионов рублей

Физические лица и различные организации перечислили на счет фонда поддержки россиянки Марии Бутиной, находящейся в тюрьме в США, порядка 12 миллионов рублей. Об этом сообщил правозащитник Александр Ионов, оказывающий помощь семье Бутиной.

Как уточнил Ионов, с момента создания фонда Марии Бутиной в 2018 году организации и физические лица пожертвовали на помощь гражданке РФ 12 миллионов рублей.

Из этой суммы около 10 миллионов было потрачено на выплату долга адвокатам, еще 2 миллиона – на подготовку и подачу апелляции. Общая сумма долга составляет 43 миллиона рублей. Ионов выразил надежду, что удастся погасить эту сумму в течение 4-5 месяцев по мере поступления денег на счет благотворительного фонда.

В конце мая СМИ сообщали, что Фонд защиты национальных ценностей перечислил 5 миллионов рублей для поддержки Марии Бутиной. 18 мая россиянка записала видеообращение в распределительной тюрьме в Оклахоме, которое разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Там Мария сообщила, что у нее появился доступ к Интернету, и попросила финансовой помощи, чтобы оплатить услуги адвокатов.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля 2018 года – прямо перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль прокомментировал задержание Бутиной, назвав обвинения в ее адрес сфабрикованными, и потребовал ее освобождения из-под стражи. 26 апреля Бутину приговорили к полутора годам лишения свободы, напоминает ТАСС. Ее обвинили в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Соединенных Штатов Америки.