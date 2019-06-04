Пожар на складах под Екатеринбургом: огнем охвачено 2 тысячи квадратных метров

В городе Арамиль Свердловской области горят склады с лакокрасочной продукцией. Общая площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров. О происшествии СМИ сообщили представители ГУ МЧС региона.

Как уточняется, существует угроза распространения огня на склад со стройматериалами, расположенный по соседству. Быстрому распространению огня способствует большая горючая загрузка, передает РИА Новости.

На месте развернут штаб пожаротушения. В борьбе с огнем принимают участие силы и средства пожарно-спасательных подразделений из Арамиля, Сысерти и Екатеринбурга – более 50 человек личного состава и 21 единица спецтехники.

Для бесперебойной подачи воды для тушения возгорания задействованы передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн и пожарно-насосная станция. Забор воды ведется от гидранта, находящегося на расстоянии 500 метров от места ЧП. Также воду подвозят от реки, которая находится в километре от места пожара.

Инженерно-химическая лаборатория следует к месту происшествия для контроля за состоянием воздуха в районе пожара.