Мануэл Фернандеш может сменить "Локомотив" на "Парму"

Португалец Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в итальянской "Парме". 33-летний полузащитник покинет "Локомотив" в ближайшее время.

Контракт Фернандеша с "Локомотивом" заканчивается 30 июня, после чего португалец становится свободным агентом. Футболист решил не продлевать договор с московским клубом. На Фернандеша претендовали турецкие "Галатасарай" и "Бешикташ", но в их спорах готова вмешаться "Парма". Как сообщает "Спорт-Экспресс", итальянцы намерены предложить Мануэлу контракт.

Мануэл Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года. В составе "железнодорожников" португалец становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок. Мануэл сыграл за московский клуб 103 матча, в которых забил 25 мячей.