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Ситуация на Украине 1 час назад
4 июня 201904:31
Зеленский в Брюсселе обсудит "возвращение" Крыма
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что во время своего визита в Брюссель украинский президент обсудит с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма.
"Не думайте, что администрация забыла про Крым", — приводит слова Мендель РИА Новости. Она рассказала, что по этому вопросу идут постоянные консультации и, когда решение будет выработано, его вынесут. Администрация хочет быть прозрачной, отметила пресс-секретарь Зеленского, но не желает говорить о слухах или еще не вынесенных решениях. Мендель также подчеркнула неизменность позиции Киева по Крыму.
Поезда в Брюссель станет первым зарубежным визитом Зеленского. Она начнется 4 июня.
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