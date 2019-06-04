Глава полиции Киевской области подал в отставку и попросился в Донбасс

После того, как в Переяславе-Хмельницком стражи порядка застрелили пятилетнего ребенка, руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал прошение об отставке. Он заявил, что несет за своих подчиненных ответственность. Ценов попросил отправить его в Донбасс – "самую горячую точку", отмечает РИА Новости.

От имени всего личного состава полиции соболезнования в связи со смертью ребенка принес председатель национальной полиции Украины Сергей Князев. Он пояснил, что решение генерала Ценова уйти в отставку было согласовано с министром.

Двое полицейских выстрелили в ребенка в Переяславе-Хмельницком. Ребенок находился во дворе возле своего дома. С огнестрельным ранением головы и открытой черепно-мозговой травмой малыш был отправлен в больницу Киева, однако врачам не удалось спасти его. Начато дело по статье "умышленное убийство".