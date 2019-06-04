Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складах под Екатеринбургом

В городе Арамиле Свердловской области пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складах с лакокрасочными материалами. Об этом сообщают представители пресс-службы ГУ МЧС региона.

Как уточняется, тушение пожара длилось три часа. О ликвидации открытого горения объявили в 6:13 по местному времени (4:13 по времени Москвы). Из-за высокой температуры разгерметизировались бочки с горюче-смазочными материалами, в результате чего происходили вспышки пламени и взрывы, что способствовало увеличению площади пожара. Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь повредил два склада с лакокрасочной продукцией. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает ТАСС.

В настоящее время пожарные ведут проливку и разбор сгоревших конструкций. Специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС провели замеры воздуха, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано. Населению и окружающей среде ничего не угрожает.

Пожар вспыхнул в промышленной зоне города Арамиля, где находятся склады и хозяйственные здания. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии километра от места происшествия.