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4 июня 201905:48

Украина не хочет возвращения России в ПАСЕ

МИД Украины выступает против возможного возвращения России в ПАСЕ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Он выразил сожаление, что Киев не сумел уговорить "международных партнеров" проголосовать против проекта резолюции ПАСЕ, предлагающего дать РФ возможность участвовать в июньской сессии.

Возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации", — считает Боднар. Он заявил, что Москва якобы не соблюдает права человека, а Запад "прощает" ей это.

Проект резолюции, предлагающий предоставить России полномочия по участию в июньской сессии, был принят комитетом ПАСЕ по регламенту, напоминает РИА Новости. В проекте также предлагается изменить устав ПАСЕ и внести указание о том, что члены организации в случае оспаривания или пересмотра полномочий не могут быть лишены права выступления или голоса, права быть представленными в Ассамблее и ее органах.

Москва была лишена права голоса и ряда полномочий в 2014 году, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Россия прекратила часть выплат в бюджет Совета Европы до того времени, пока полномочия ее делегации не будут полностью восстановлены.

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