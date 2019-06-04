Совбез ООН обсудит ситуацию с нападением на своих сотрудников в Косове

Совбез ООН 10 июня обсудит ситуацию с нападением на его сотрудников в Косове. Там пострадал в том числе российский дипломат — во время спецоперации косовские силовики ранили россиянина Михаила Краснощёкова, напоминает телеканал "Россия 24". О предстоящем обсуждении сообщил постпред Кувейта при организации.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин навестил сотрудника нашей дипмиссии в сербском госпитале. Он пожелал Краснощёкову скорейшего выздоровления. У него тяжелые травмы головы.

Силы непризнанной республики задержали 28 человек и более сотни избили. "Мы рассматриваем задержание дипломатов миссии ООН, включая гражданина РФ, как полное пренебрежение международным правом, — отметил Вячеслав Володин. — ООН должна заявить позицию, от ее решительности зависит не только авторитет, но и мир на Балканах. Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах".