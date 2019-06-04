Из-за празднования Ураза-Байрама будет перекрыт ряд московских улиц

Часть московских улиц будет перекрыта утром 4 июня. Это связано с праздником Ураза-Байрам у мусульман. В метро увеличили число нарядов полиции и служб безопасности.

Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии работает только на выход и пересадку. Это связано с главным богослужением, которое проходит в Соборной мечети. Там собираются до ста тысяч верующих, передает телеканал "Россия 24".

Ураза-Байрам знаменует собой завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Праздник является вторым по значимости для мусульман. Сроки его наступления определяются по исламскому лунному календарю.