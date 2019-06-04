Матвиенко: новые правила написания русских фамилий на Украине - маразм и безобразие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего визита в Крым назвала новые правила написания русских фамилий на Украине маразмом и безобразием.

Изменения приняли в Киеве в конце мая, напоминает телеканал "Россия 24".

Так, например, окончание -ой в фамилиях меняется на -ий. А между сочетаниями букв -ск и -цк будет ставиться мягкий знак.

Также Матвиенко добавила, что считает принятый не так давно украинский закон о языке геноцидом по отношению к русскому языку.