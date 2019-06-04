Разгон палаточного лагеря в Судане: число жертв может вырасти

В результате разгона палаточного лагеря в столице Судана погибли 35 человек, сотни получили ранения. Больница, где находятся пострадавшие, до сих пор окружена вооруженными протестующими, так что информация о точном числе жертв может измениться.

Накануне спецназ во время разгона мирных акций протеста открыл огонь, напоминает телеканал "Россия 24". Однако в армии это отрицают, говоря, что не применяли силу против несогласных.

Беспорядки в Судане начались после переворота, вследствие которого был свергнут президент страны. Глава переходного военного совета в эфире местного телеканала объявил о создании временного правительства.