Венесуэлец Андрес Понсе перешел из "Анжи" в "Ахмат"

Лучший бомбардир махачкалинского "Анжи" Андрес Понсе продолжит карьеру в "Ахмате". В ближайшее время футболист из Венесуэлы подпишет контракт с грозненским клубом.

В прошлом сезоне Андрес Понсе сыграл за "Анжи" 27 встреч и забил в них пять мячей. Это лучший результат в составе махачкалинского клуба. По итогам прошлого сезона "Анжи" занял 15 место, покинул премьер-лигу, а потом не смог пройти лицензирование в ФНЛ.

Как утверждает Чемпионат.Com, Понсе были предложения от чилийского "Универсидад Католика" и клуба МЛС "Орландо Сити". Но футболист остался в России и будет выступать за грозненский "Ахмат".