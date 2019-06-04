Американские эксперты: США не успевают за развитием вооружения России

Системы противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов Америки не успевают за развитием вооружения Российской Федерации и уже сейчас не в состоянии противостоять ее современным ракетам. Об этом пишет американское военное издание Military Watch.

Как отмечается, сеть ПРО США включает в себя четыре компонента – системы Patriot, AEGIS и AEGIS Ashore, а также GMD и THAAD. Особенно выделяется система Patriot – она является самой совершенной из всех систем Соединенных Штатов. Но из-за процесса запуска ракет из пусковых установок у нее весьма ограниченные возможности. В частности, в Patriot применяется "горячий" пуск, а в С-300, к примеру, используется система "холодного" старта ракеты.

В связи с этим системы США могут атаковать межконтинентальные баллистические ракеты только после того, как они преодолевают половину своего пути и находятся на стадии снижения. Американские ПРО не в состоянии их достать на ранних этапах и в плотных слоях атмосферы.

Также авторы статьи сомневаются, что системы США могут противостоять ракетам КНДР. Как пример, упоминаются испытания северокорейской ракеты "Хвасон-14", которая в 2017 году пролетела на высоте 770 километров над Японией и упала в Японском море на расстоянии 300 километров от побережья. При этом американская Aegis не смогла эту ракету перехватить, напоминает РИА Новости.

Тогда цель была одна, а в условиях реальных боевых действий их будет значительно больше, причем некоторые будут ложные, также могут использоваться средства создания помех. Даже для единичной цели Соединенным Штатам необходимо время на подготовку, а также необходимо знать точное место запуска ракеты. В связи с этим у систем противоракетной обороны США будет еще меньше шансов.

Издание резюмирует: если у ПРО США могут возникнуть проблемы с перехватом ракет КНДР, то о противостоянии новейшим российским гиперзвуковым ракетам "Авангард", скорость которых в 20 раз превышает скорость звука, не может быть и речи. В этом случае шансы на перехват "близятся к нулю".