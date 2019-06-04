Помпео призвал Россию отчитаться о крушении "Боинга" под Донецком

Россия недостаточно сотрудничает в расследовании крушения малазийского Boeing 777 и должна отчитаться о произошедшем. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью нидерландской компании RTL.

По его словам, это в интересах России объяснить, что же "произошло в результате ужасного происшествия, в результате которого погибли люди". Он подчеркнул, что Россию нужно привлечь к ответственности "за эту ужасную трагедию". Как сообщает "Интерфакс", Помпео заверил, что Нидерланды могут рассчитывать на поддержку США.

Boeing 777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines, разбился 17 июня 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. По версии следствия, лайнер был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из российского ЗРК "Бук". Россия категорически отвергает все обвинения.

Между тем премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сомневается в этих выводах. По его словам, целью следствия было — обвинить в случившемся Россию. Президент Владимир Путин в 2018 году заявил, Россия предлагала свою помощь в расследовании, но ее к нему так не допустили. Он подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.