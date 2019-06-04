Экс-наставник "Зенита" Спаллетти может возглавить "Фиорентину"

Бывший тренер питерского футбольного клуба "Зенит" Лучано Спаллетти, который в конце нынешнего сезона прекратил свои отношения с миланским "Интером", может продолжить свою карьеру на посту наставника другого клуба Серии "А" "Фиорентины".

Инсайдеры прочат отставку нынешнему главному тренеру "фиалок" Винченцо Монтелле, ведь под его руководством клуб из Флоренции занял лишь 16-е место в чемпионате Италии, сообщает TMW. Напомним, что Спаллетти уволили даже несмотря на то, что "Интер" попал в зону Лиги чемпионов на следующий сезон.

Впрочем, хотя экс-наставник "Зенита" является главным кандидатом в списке владельца "Фиорентины" американского бизнесмена Рокко Коммиссо, в числе возможных сменщиков Монтеллы называют экс-тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо и бывший наставника "Ромы" Эусебио Ди Франческо.