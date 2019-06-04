СКА и "Барыс" готовятся к переходу на канадские площадки

В Континентальной хоккейной лиге началась смена европейского формата полей на канадский. В прошедшем сезоне на аренах с размером 26 на 60 метров, что соответствует заокеанскому образцу, играли "Адмирал" и "Амур". Теперь в "канадцы" готовы записаться питерский СКА и казахстанский "Барыс".

"СКА удалось решить вопросы с дворцом спорта "Ледовый", который принадлежит Санкт-Петербургу, — цитирует РИА Новости источник в клубе. – Остается только оформить документы и приступить к установке. Если не случится технических накладок, в следующем сезоне клуб будет играть на площадке размером 26 на 60 метров".

Ранее сообщалось, что со следующего сезона канадские размеры площадки будет использовать клуб из Казахстана "Барыс", который выступает в Восточной конференции КХЛ.