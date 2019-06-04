Росстат: быстрее всего зарплаты растут у врачей и рыболовов

Росстат назвал отрасли экономики, в которых зарплаты растут быстрее всего. На первом месте оказались медики и работники соцсферы.

Как сообщают "Известия", самые высокие зарплаты традиционно у сотрудников нефте- и газодобывающих компаний. Час их работы стоит 793 рубля, а средняя зарплата составляет 130 тысяч рублей. На втором месте – компании по производству табачных изделий. Здесь в среднем зарабатывают 739 рублей в час или 121 тысячу рублей в месяц. И замыкает тройку лидеров производство кокса и нефтепродуктов (735 рублей в час или 121 тысяча рублей в месяц).

Однако рост зарплат в прошлом году в этих отраслях составил всего 8 процентов. Это ниже среднего по стране. А быстрее всего зарплаты растут у специалистов в области здравоохранения и социальных услуг. В 2018 году их почасовая оплата выросла на 23 процента — до 260 рублей в час (около 43 тысяч в месяц). На 18 процентов увеличились заработки тех, кто работает в сферах рыболовства и рыбоводства и производстве прочих готовых изделий (до 627 и 297 рублей в час или 103 тысяч и 49 тысяч рублей соответственно). В среднем по стране труд стоил 332 рубля в час (это на 11 процентов больше, чем годом ранее).

По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, рост зарплат в сфере здравоохранения и соцуслуг связан с исполнением майских указов Владимира Путина.

Ранее Росстат назвал регионы, в которых живут самые состоятельные россияне. Первая тройка — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербурге.