Полчаса после восхода: мусульмане отмечают Ид аль-фитр

Мусульмане отмечают один из своих главных праздников — Ураза-байрам. Утром во вторник, 4 июня, в российских мечетях совершается праздничный намаз. В Соборную мечеть Москвы пришли десятки тысяч верующих.

В этот праздник российские мусульмане молятся о своей отчизне и прекращении конфликтов в странах Ближнего Востока. Они обращаются ко Всевышнему Аллаху, чтобы он даровал мир, милость, благословение и благоденствие. Также мусульмане России вспоминают о братьях, живущих на земле Ирака, Палестины, Сирии и Афганистана, где по сей день проливается кровь и до сих пор не установлен мир и справедливость.

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Он отметил, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России, выступают против проявления религиозной нетерпимости и экстремизма.

Глава государства выразил уверенность в том, что мусульманская община России будет и впредь активно участвовать в жизни страны, способствовать сбережению нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин надеется, что сегодня весь исламский мир (это около 2 миллиардов населения Земли) молится о даровании мира и о том, чтобы человеческая кровь не проливалась, чтобы не было террористических актов, которые отнимают жизнь.

Гайнутдин отметил, что и он сегодня молится о мире, благоденствии и процветании и в нашей любимой отчизне России, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что станция Московского метрополитена "Проспект Мира" закрыта с раннего утра на вход из-за массового прибытия верующих к мечети по случаю празднования. Сейчас она отрыта в прежнем режиме.

В связи с праздником до 11:00 останутся перекрытыми улицы вблизи Московской соборной мечети.

Ураза-байрам — это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце рамадан. Предание гласит, что его установил пророк Мухаммед в 624 году.

Начало праздничного намаза наступает тогда, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра — спустя примерно полчаса после восхода. В Москве праздник начался около половины пятого утра.

Перед праздником необходимо простить обиды друг другу, самим попросить прощения, а также навестить своих родственников и знакомых. Также в преддверии Ураза-байрама мусульмане, чье имущество превышает их основные нужды, выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра.