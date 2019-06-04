Музей палеонтологии и истории появится в Кузбассе. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс".

Как рассказал губернатор Сергей Цивилев, проект создания подобного культурно-просветительского музейного комплекса уже одобрен в Минкульте и лично министром культуры Владимиром Мединским. В регионе собрано огромное количество палеонтологических объектов, представляющих большой интерес как для специалистов, так и для обычных граждан. В запасниках по всему Кузбассу хранятся скелеты древнейших обитателей края — мамонтов, динозавров, а также окаменелости растений и деревьев, предметы быта.

Вопрос финансирования будущего музея находится на контроле у Министерства культуры. Так что можно надеяться, что проект создания мультимедийного комплекса будет реализован без задержек.