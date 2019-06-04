Погба идет нарасхват. "Ювентус" готов вернуть француза

Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции Поль Погба пользуется большой популярностью в топ-клубов. Вслед за "Реалом" о желании вернуть француза в свой состав заявил итальянский "Ювентус", откуда полузащитник перешел в свой нынешний клуб "Манчестер Юнайтед".

Как уже сообщали Вести.Ru, "Реал" сделал предложение манкунианцам, причем "МЮ" предложен выбор – продать Погба за наличные или же обменять его с доплатой на валлийца Гарета Бэйла. Пока английский клуб не ответил на этот посыл.

В то же время итальянская "Старая синьора", за которую Погба играл с 2012 по 2016 год, всерьез озаботилась возвращением хавбека. По данным инсайдеров, "Юве" вступил в переговоры с "Манчестер Юнайтед" и агентом футболиста Мино Райолой. По данным Sky Italy, "МЮ" хотел бы получить за Погба от 100 до 110 млн евро.