Сам отступит: больного раком ребенка отобрали у родителей за лечение грибами и розмарином

В США у родителей забрали сына, которого они лечили от рака грибами и розмарином.

Как пишет The Washington Post, у трехлетнего Ноа Макадамса обнаружили острый лимфобластный лейкоз. У этого заболевания очень хороший прогноз – 90 процентов пациентов излечиваются за 2,5 года.

Однако после обнаружения онкологии родители забрали ребенка из больницы. Его мать на своей странице в Facebook написала: "Мы сбежали из больницы — и от раковых клеток не осталось и следа".

После этого родители начали сами активно "лечить" мальчика. Они использовали розмарин, отвар гриба-трутовика, косточки абрикоса и коллоидное серебро. Якобы эти средства более эффективны, чем химиотерапия, и у них меньше побочных эффектов.

"Мы хотели перейти на что-то более здоровое и биологическое, чтобы снизить риски. Ведь он ребенок, к нему нужен особенный подход, а не действия по стандартному протоколу", — утверждает женщина.

После того как мальчика не привели на следующий сеанс химиотерапии, врачи объявили семью в розыск. Полиция нашла их в городе Джорджтаун (штат Кентукки) и изъяла мальчика. Сейчас он находится в больнице. А его родителей обвинили в невыполнении своих обязанностей. Теперь им грозит лишение родительских прав.