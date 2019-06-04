Теннисистку из США лишили всех призовых денег на Roland Garros

Открытый чемпионат Франции по теннису омрачен скандалом, связанным с, предположительно, "сданным" матчем и лишением ее участницы призовых денег. Провинилась перед Международной федерацией тенниса американка грузинского происхождения Анна Татишвили.

Уроженка Тбилиси, которой исполнилось 29 лет, выступает за США с 2014 года и особых лавров не снискала. Самым высоким место в рейтинге WTA для нее была 50-я позиция, а лучший результат на турнирах "Большого шлема" – выход в 1/4 финала US Open-2012.

И вот на нынешнем парижском Roland Garros Татишвили в первом круге проиграла гречанке Марии Саккари со счетом 1:6, 0:6. Международная федерация посчитала, что американка не оказывала должного сопротивления на корте и оштрафовала ее на всю сумму призовых – 51,5 тыс. долларов.

При этом известно, что нынешний французский "Шлем" стал для Татишвили первым с января 2017 года, сообщает Чемпионат.Ru. После этого она долго не играла и лечилась, перенеся зимой 2018 года операцию на травмированном голеностопе. Однако это никак не сказалось на позиции чиновников ITF, которые нашли в игре американки признаки "сдачи игры".