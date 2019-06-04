Бокс. Руиз готов провести реванш с Джошуа уже осенью

Американец мексиканского происхождения Энди Руиз, который в минувший уикенд победил британца Энтони Джошуа и стал обладателем четырех чемпионских поясов в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, готов провести матч-реванш со своим соперником.

"Повторный поединок с Энтони? Конечно", – цитирует Руиза Bjpenn.Com. При этом формально никто согласия мексиканца и не спрашивал: в контракте на первый бой обязательный реванш в случае поражения бывшего чемпиона был предусмотрительно прописан и, скорее всего, будет назначен на ближайшую осень.

Джошуа признал, что недооценил Руиза и был полностью уверен в своей победе: "Я не спрашивал про реванш до боя. Так сильно был уверен, что выиграю. Но я собираюсь побить его и вернуть свои титулы".

Как уже сообщали Вести.Ru, Руиз победил Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде боя в нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене. При этом часть экспертов считает, что поражение чемпиона было спланировано: якобы, стороны заранее договорились, что проведут два боя, чтобы просто больше заработать.