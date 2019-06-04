Ребенку Воеводиной и экс-короля Малайзии дали девять имен и одну цифру

У экс-короля Малайзии Мухаммада V и российской красавицы – бывшей "Мисс Москва" Оксаны Воеводиной родился сын.

Произошло это еще 21 мая, однако на своей страничке в "Инстаграме" Воеводина сообщила об этом только 4 июня, выложив в соцсети фотографию пяточек младенца.

Малыша нарекли очень длинным именем, в котором 9 имен и одна цифра. Зовут малыша Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Молодая мама призналась, что это был и самый важный, и в то же время — самый сложный период в ее жизни.

Оксана рассказала, что в течение последних трех месяцев беременности у нее было много осложнений. Все это время она провела в больницах, на капельницах и при полном постельном режиме.

"Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына, – пишет супруга экс-короля Малайзии. — Теперь нас трое".

Кроме того, Оксана-Рихана опубликовала фото, на котором она еще беременна. Слова под этим снимком она адресовала пока не появившемуся на свет ребенку.

"Когда-нибудь ты увидишь это фото. Здесь ты еще не родился. Но я уже люблю тебя безусловной Вселенской любовью", — написала на тот момент еще будущая мама.

25-летняя победительница конкурса "Мисс Москва -2015" и 49-летний король Малайзии Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года. После свадьбы Воеводина приняла ислам и получила имя Рихана, а Мухаммад V отрекся от престола.

Экс-король Малайзии ранее был женат, но развелся еще за 10 лет до свадьбы с россиянкой. В том браке у него детей не было, передает ТАСС.