Мадридский "Реал" остается лидером рейтинг-листа УЕФА за пять сезонов

Европейский союз футбольных ассоциаций по итогам прошедшего сезона обновил рейтинг клубов за пять последних лет и лидером в нем остается мадридский "Реал", который трижды в эти сроки был победителем Лиги чемпионов. Нынешний обладатель континентального титула "Ливерпуль" только на 11-м месте.

Мадридский клуб за пять последних лет набрал 146,000 условных баллов, при том, что за сезон-2018-2019 "сливочные" получили всего 19,000 баллов. В пятерке лучших находятся также испанская "Барселона" (138,000 баллов), немецкая "Бавария" (128,000), мадридский "Атлетико" (127,000) и итальянский "Ювентус" (124,000).

Выигравший в минувший уикенд Лигу чемпионов "Ливерпуль" в этом списке на 11-й строчке (91,000 балла), опережая на одну позицию победителей Лиги Европы из лондонского "Челси" (87,000). Финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" (78,000) – на 17-й строчке рейтинга, а вот финалист Лиги Европы "Арсенал" (101,000) – на 9-й позиции.

Лучший из российских клубов в этом списке – питерский "Зенит" (72,000 балла), который опережает, например, полуфиналиста Лиги чемпионов голландский "Аякс" (70,500). Московский ЦСКА (48,000) – на 32-й строчке, "Краснодар" (34,500) – на 43-й, "Локомотив" (28,500) – на 54-й, "Спартак" (16,000) – на 89-й.