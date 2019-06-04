Дом музыки отметит День России праздничным концертом
Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого и Русский народный ансамбль "Россия" имени Л.Г. Зыкиной выступят в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 12 июня – в День России. Концерт двух легендарных коллективов завершит абонемент-фестиваль "Музыкальный мир Россия", посвященный культуре народов нашей страны.
Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого – один из старейших музыкальных коллективов страны, который по праву называют хранителем традиций народной культуры России. Коллектив работает над тем, чтобы придать старинным произведениям современное звучание, сохранив при этом их простоту, величие и искренность. Каждая новая программа хора восторженно принимается публикой. Так писал о выступлении коллектива портал "Тверьлайф":
"На площадке, где поет хор Пятницкого, всегда возникает непередаваемая аура, создаваемая слиянием десятка молодых сильных голосов, звук которых заставляет вибрировать воздух, становящийся в моменты громоподобного tutti как будто бы даже гуще. Она, эта аура, питается частыми дробями танцоров, замысловатыми фигурами кадрили и плавными движениями хороводов".
Государственный академический русский народный ансамбль "Россия на протяжении более 30 лет является одним из культурных символов нашей страны. Сегодня ансамбль с неизменным успехом выступает на ведущих отечественных площадках, а также достойно представляет русскую народную музыкальную культуру на международном уровне. Среди знаковых проектов, в которых ансамбль принял участие за последние пять лет, – запись звуковой дорожки к фильму "Отель Гранд Будапешт" режиссера Уэса Андерсона (20th Century Fox Film Corporation). В 2015 году фильм был удостоен награды американской киноакадемии "Оскар" за лучший саундтрек. Ансамбль также принял участие в записи музыки к фильму "Елки 1914" режиссера Тимура Бекмамбетова.
В программе праздничного концерта в Доме музыки представлена музыка разных областей России – самые известные русские народные песни, а также песни советских и современных авторов.
Концерт состоится 12 июня в 19:00 в Светлановском зале ММДМ.
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