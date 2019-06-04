"Электронный язык" проверит свежесть мяса

Специалисты Военного учебно-научного центра Военно-морского флота "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" создали устройство для проверки свежести продуктов, сообщает News.Ru.

По словам разработчиков, новое устройство просто в использовании и способно быстро распознать продукты сомнительной свежести, даже если их внешний вид не вызывает опасений. Прибор основан на принципах мультисенсорных систем "электронный язык" и "электронный нос" и предназначен для экспресс-анализа пищи во внелабораторных условиях.

Электрощуп пригодится военным, которые выполняют задачи в разных регионах мира, в том числе отдаленных, куда сложно доставить продукты.

Прибор помещают в мясо на глубину 25-30 миллиметров. В зависимости от качества мяса изменяется его уровень pH (кислотность среды), что и является источником электродвижущей силы на пластинах прибора. Сила тока позволяет говорить о свежести продукта.