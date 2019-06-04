Русская душа в танце: на сцене Большого театра выступили будущие звезды балета

В Москве на исторической сцене Большого театра прошел концерт выпускников Московской государственной академии хореографии. Это главный смотр будущих звезд балета. В этом году выступление стало особенным: оно посвящено полувековому юбилею творческой деятельности ректора академии — народной артистки Марины Леоновой.

Зал, словно магнит, притягивает к себе. Вот она, сила гравитация в действии, преодолению которой посвящают себя артисты. На самом деле сцена смонтирована под небольшим уклоном, чтобы ее было видно на всю глубину, включая стопы артистов. Под тем же уклоном смонтированы полы в классах Московской академии хореографии, и привыкают артисты к этому углу наклона с десяти лет. Впрочем, это то немногое, привычное, что ждет их дальше, после концерта выпускников.

Разогрев перед концертом — они шли к этому десять лет. Разум, сердце и мышечная память хранят столько информации! А потому напутствие ректора простое: просто насладитесь этим вечером…

По Бердяеву культура — творческая работа духа над природными стихиями. Непослушное тело человека — одна из них — поди обуздай!

"Я думаю, что это вообще невозможно. Всегда нужно думать головой, как ты танцуешь", — рассказала ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России Марина Леонова.



Основанная Екатериной как "Классы театрального танцевания", академия на три года старше самого Большого театра. Два с половиной века живет этот очаг русской культуры, последние восемнадцать лет его хранит Марина Леонова.

"Мы, школа русского классического балета, конечно, должны сохранять свои традиции. Сегодняшний концерт как раз покажет, что мы их и сохраняем, потому что весь наш репертуар состоит из нашего классического наследия, из самого красивого, из самого интересного", — комментирует Марина Леонова.

Эту большую задачу — сохранить очаг, Московскую балетную школу — ученики Леоновой готовы выполнять так же, как она советовала им в этот вечер танцевать: легко, с удовольствием и с гордостью за культуру, которую представляешь.

"Самая главная отличительная черта — это душа, русская душа. Может быть даже технически некоторые зарубежные театры и артисты и могут выполнить лучше (с этим можно еще и поспорить), но с душой и артистизмом, я думаю, русские немного лучше справляются", — поделилась выпускница Московской государственной академии хореографии Елизавета Кокорева.

"Примером этому еще служит Большой театр, который уже на протяжении многих лет и даже столетий показывает свой уровень и держит планку. Я думаю, что ближайшие лет сто так еще будет", — рассказывает выпускник академии хореографии Дмитрий Смилевски.

Концерт выпускников академии хореографии в этом году повторится лишь раз, в четверг, на исторической сцене Большого театра, но звезды его теперь с нами надолго.