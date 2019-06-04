Джошуа против Руиза: экс-чемпион получил два нокаута за неделю

Обрастает подробностями сенсационное поражение британского экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по четырем версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа от американского мексиканца Энди Руиза. Оказывается, англичанин вышел в ринг всего через неделю после нокаута.

Один из спарринг-партнеров Джошуа, который помогал ему готовиться к поединку с Руизом, нокаутировал экс-чемпиона мира в тренировочном поединке, сообщает Worldboxingnews.Net. Отец Джошуа был возмущен тем, что промоутер его сына Эдди Херн настоял на проведении боя с Руизом 1 июня, несмотря на нокаут в спарринге.

Как уже сообщали Вести.Ru, для Джошуа поражение стало первым в его карьере. А Руиз стал первым представителем Мексики, завоевавшим титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Оба бойца уже принципиально договорились о матче-реванше, который пройдет осенью. Правда, Руиз хочет драться в Мексике, а Джошуа – в Великобритании.