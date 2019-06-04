Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Операцию по поимке предполагаемых злоумышленников сняли на видео.

Судя по кадрам, мужчины 1977 и 1982 годов рождения не рассчитывали на визит правоохранителей — стражи порядка ворвались в их квартиры ранним утром во вторник, 4 июня. Как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, роль каждого из задержанных устанавливается следствием.

Трагические события произошли поздним вечером 1 июня на Новотушинской улице в поселке Путилково. В местном баре повздорили две компании, а отношения отправились выяснять на улицу, где их и застал проходивший мимо Белянкин — к тому моменту драка выглядела как жестокое избиение двух раненых молодых людей (один из них получил ножевое, а второй — огнестрельное ранение). Спецназовец попытался разнять противников, но в итоге обратил гнев пьяных мужчин на себя — на него двинулись около 10 пьяных посетителей бара. Отпугнуть их выстрелами из травматического пистолета у него не получилось, бывший спецназовец получил удар ножом в область сердца и скончался на руках у своей девушки.

Предполагаемым убийцей называют Григора Оганяна, который утром 2 июня улетел в Ереван.

Белянкин служил в спецназе ГРУ, он участвовал в боевых операциях в Сирии. Недавно молодой человек уволился со службы и собирал документы, поскольку хотел работать в полиции.