В Москве появилась набережная Говорухина

В честь народного артиста России Станислава Говорухина названа одна из набережных реки Яузы. Такое решение было принято на президиуме правительства Москвы.

Набережной Говорухина будет называться часть проектируемого проезда за номером 690, расположенного вдоль правого берега реки Яузы — между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира, передает "Интерфакс".

Кроме того, правительством столицы было принято решение установить памятную доску Станиславу Говорухину на доме номер 3 по улице Вильгельма Пика.

В этом здании находится Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, выпускником которого являлся Говорухин.

Известный российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель ушел из жизни 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.

В сентябре прошлого года горельеф Станислава Говорухина открыли в Железноводске.