"Прогресс" отстыковался от МКС и готов к отправке в последний путь

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10" отстыковался от Международной космической станции.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос", грузовик будет затоплен в акватории Тихого океана на так называемом "кладбище космических кораблей".

"Прогресс МС-10" отправился к МКС 18 ноября прошлого года. Он привез более 2 тонн различных грузов — топливо, воздух, оборудование и посылки для космонавтов. "Прогресс" провел на станции около 200 суток и увез с нее мусор.