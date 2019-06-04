Всемирный фестиваль уличного кино пройдет во Владимирской области

Всемирный фестиваль уличного кино пройдет этим летом во Владимирской области. Об этом сообщает ГТРК "Владимир".

Праздник для всех киноманов состоится на различных площадках региона. Отличительная черта — показы проходят под открытым небом. Традиционно в программу кинофестиваля входят короткометражные фильмы. Участие в фестивале бесплатное. Судьями является не профессиональное жюри, а сами зрители.

В этом году фестиваль смогут посетить жители Кольчугина, Юрьев-Польского, Гусь-Хрустального и других городов. По информации "Киноцентра" Владимирской области, также бесплатные показы состоятся в областных центрах и поселках. Лучшими станут картины, которые назовут любители киноискусства.