Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.

Злоумышленника — 51-летнего жителя Тулуна — задержали в январе текущего года. Свое первое преступление он совершил еще в 1992 году, а дальше действовал по отработанному сценарию: угрожал своим жертвам ножом, заводил их в безлюдные места, насиловал и забирал ценные вещи. К его поискам приступили только в 2001 году, когда поступило первое заявление об изнасиловании.

Первоначально мужчине инкриминировали 11 эпизодов, но за последние пять месяцев задержанный признался еще в 13 изнасилованиях, в том числе несовершеннолетних.

"От мужчины получены признательные показания, по всем эпизодам проведены проверки показаний на месте совершения преступлений", — говорится в официальном сообщении.

О мотивах злоумышленника ничего не сообщается, в ближайшее время ему предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установит его вменяемость.