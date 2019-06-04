Украина сожалеет, что не удалось уговорить ПАСЕ голосовать против возвращения России

Возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.

Как сообщает РИА Новости, он выразил сожаление тем, что Украине не удалось уговорить международных партнеров. По его мнению, западные страны прощают России несоблюдение прав человека.

Накануне Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в июньской сессии Ассамблеи и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Спустя три года Москва прекратила часть выплат в бюджет до тех пор, пока полномочия не будут полностью восстановлены.