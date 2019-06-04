Во Внуково вернулся летевший в Берлин Boeing

В столичный аэропорт Внуково вернулся Boeing-737 авиакомпании Utair, который в 11:16 вылетел из Москвы в Берлин.

Он долетел до белорусского Полоцка, когда было принято решение вернуться в столицу России. Такая информация отображается на сайте Flightradar. Предварительная причина возврата лайнера – срабатывание датчика турбонаддува, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

На борту воздушного судна находится 101 человек.