Аквабайк. Фристайлеры России покоряют итальянскую Ольбию

В итальянской Ольбии, на севере острова Сардиния, завершился второй этап чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе аквабайк, который проводит Международный союз водно-моторного спорта. Первый этап состоялся в начале мая в Португалии.

Россию на турнире вновь представляли четыре спортсмена, сообщил корреспонденту Вестей.Ru председатель оргкомитета Кубка и чемпионата России по аквабайку Андрей Краснов. Фристайлеры – обладатель Кубка России и чемпион страны 2018 года Сергей Чемезов, чемпион мира среди любителей Александр Курамшин и Владислав Воробьев, а также гонщик в классе Runabout GP1 чемпион России 2018 года Александр Кабатов.

Напряженная борьба за призовые места разыгралась во фристайле, первое место досталось лидеру школы аквабайка Персидского залива Рашиду Аль-Мулла из ОАЭ, 2-е – итальянцу Роберто Мариани. За третье место боролись Чемезов и Нильс Виллемс из Бельгии. Несмотря на стабильное выступление Сергея и продемонстрированную им в том числе в своей фристайл-программе сложнейшую связку из восьми трюков, наш спортсмен занял четвертое место.

В общем зачете первых двух этапов чемпионата мира Чемезов сохранил третье месте, разделив его с Виллемсом. Спортсмен из Казани Курамшин занял шестую строчку, Воробьев – на восьмом месте.

Результаты в кольцевых гонках у россиян пока скромнее. Кабатов занял 14-ю позицию, объехав на "стоке" BRP, взятой в прокат, 11 "заряженных" конкурентов из 25 участников, что, свидетельствует о его высоком гоночном классе. Напоминаем, что на прошлых соревнованиях он вынужден был сойти с дистанции из-за разрушения корпуса.

По мнению Чемезова он и его партнер по команде – чемпион России во фристайл-аквабайке 2017 года Арсений Матанцев "не меняли тактику выступления, выбранную на первом этапе чемпионата мира в Португалии. Это база принесла успех, и она будет эффективна и дальше".

По его мнению организаторами этапа в Ольбии был выбран залив, огороженный со всех сторон, что защищало акваторию и создавало флэт, сравнимый с поверхностью озера. Это выгодно отличало природные условия данного этапа от чопа в Португалии и на чемпионате России в Геленджике 2018 года, и создавало идеальные условия для фристайла и гонок. Следующий этап чемпионата мира пройдет в Китае, в октябре.

Тренер сборной России по фристайлу и главный организатор чемпионата России по аквабайку Михаил Ершов сказал: "Кубок России по водно-моторному спорту 2019 в классе аквабайк состоится с 20 по 23 июня в Тверской области в акватории Верхней Волги. Соревнования пройдут в дисциплинах: слалом, кольцевые гонки и фристайл. В них примут участие более 50 сильнейших спортсменов из разных федеральных округов. Также в программе – единственные официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в международном классе гидрофлай (флайбординг)".