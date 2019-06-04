Новости Спорт

Все видео этой рубрики
4 июня 201913:55

Аквабайк. Фристайлеры России покоряют итальянскую Ольбию

В итальянской Ольбии, на севере острова Сардиния, завершился второй этап чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе аквабайк, который проводит Международный союз водно-моторного спорта. Первый этап состоялся в начале мая в Португалии.

Россию на турнире вновь представляли четыре спортсмена, сообщил корреспонденту Вестей.Ru председатель оргкомитета Кубка и чемпионата России по аквабайку Андрей Краснов. Фристайлеры – обладатель Кубка России и чемпион страны 2018 года Сергей Чемезов, чемпион мира среди любителей Александр Курамшин и Владислав Воробьев, а также гонщик в классе Runabout GP1 чемпион России 2018 года Александр Кабатов.

Напряженная борьба за призовые места разыгралась во фристайле, первое место досталось лидеру школы аквабайка Персидского залива Рашиду Аль-Мулла из ОАЭ, 2-е – итальянцу Роберто Мариани. За третье место боролись Чемезов и Нильс Виллемс из Бельгии. Несмотря на стабильное выступление Сергея и продемонстрированную им в том числе в своей фристайл-программе сложнейшую связку из восьми трюков, наш спортсмен занял четвертое место.

В общем зачете первых двух этапов чемпионата мира Чемезов сохранил третье месте, разделив его с Виллемсом. Спортсмен из Казани Курамшин занял шестую строчку, Воробьев – на восьмом месте.

Результаты в кольцевых гонках у россиян пока скромнее. Кабатов занял 14-ю позицию, объехав на "стоке" BRP, взятой в прокат, 11 "заряженных" конкурентов из 25 участников, что, свидетельствует о его высоком гоночном классе. Напоминаем, что на прошлых соревнованиях он вынужден был сойти с дистанции из-за разрушения корпуса.

По мнению Чемезова он и его партнер по команде – чемпион России во фристайл-аквабайке 2017 года Арсений Матанцев "не меняли тактику выступления, выбранную на первом этапе чемпионата мира в Португалии. Это база принесла успех, и она будет эффективна и дальше".

По его мнению организаторами этапа в Ольбии был выбран залив, огороженный со всех сторон, что защищало акваторию и создавало флэт, сравнимый с поверхностью озера. Это выгодно отличало природные условия данного этапа от чопа в Португалии и на чемпионате России в Геленджике 2018 года, и создавало идеальные условия для фристайла и гонок. Следующий этап чемпионата мира пройдет в Китае, в октябре.

Тренер сборной России по фристайлу и главный организатор чемпионата России по аквабайку Михаил Ершов сказал: "Кубок России по водно-моторному спорту 2019 в классе аквабайк состоится с 20 по 23 июня в Тверской области в акватории Верхней Волги. Соревнования пройдут в дисциплинах: слалом, кольцевые гонки и фристайл. В них примут участие более 50 сильнейших спортсменов из разных федеральных округов. Также в программе – единственные официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в международном классе гидрофлай (флайбординг)".

Сейчас

14:59

Стрельба на севере Австралии: четверо погибших, множество раненых

14:29

Путин открыл в Москве памятник жертвам концлагерей

14:10

В подмосковном Солнечногорске застрелен директор ТЦ

13:31

В Испании заблокирована эксгумация Франко

12:48

Во Внуково вернулся летевший в Берлин Boeing

12:15

"Прогресс" отстыковался от МКС и готов к затоплению

12:14

В Москве появилась набережная Говорухина

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Нижегородская турбаза списала отказ принять детей с ВИЧ на "недопонимание"

Нижегородская турбаза списала отказ принять детей с ВИЧ на "недопонимание"

57 минут назад
Заказное убийство директора подмосковного ТЦ попало на видео

Заказное убийство директора подмосковного ТЦ попало на видео

21 минута назад
Летчики начинают уходить: совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Летчики начинают уходить: совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100

1 час назад
Рада отказывается включать в повестку законопроекты Зеленского

Рада отказывается включать в повестку законопроекты Зеленского

1 час назад
Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию Франсиско Франко

Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию Франсиско Франко

1 час назад
Светлана Немоляева рассказала, каково "неразлучникам" после смерти супруга

Светлана Немоляева рассказала, каково "неразлучникам" после смерти супруга

14 минут назад
Ребенку Воеводиной и экс-короля Малайзии дали девять имен и одну цифру

Ребенку Воеводиной и экс-короля Малайзии дали девять имен и одну цифру

3 часа назад
Топ-10 лучших университетов России в 2019 году

Топ-10 лучших университетов России в 2019 году

8 часов назад
Танки Т-90М и спутник "Барс-М". Шойгу рассказал о новинках российской армии

Танки Т-90М и спутник "Барс-М". Шойгу рассказал о новинках российской армии

1 час назад
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

2 часа назад
Полчаса после восхода: мусульмане отмечают Ид аль-фитр

Полчаса после восхода: мусульмане отмечают Ид аль-фитр

4 часа назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
"Репрессированная" младшая сестра Ким Чен Ына появилась на публике после долгого отсутствия

"Репрессированная" младшая сестра Ким Чен Ына появилась на публике после долгого отсутствия

8 часов назад
Дом музыки отметит День России праздничным концертом

Дом музыки отметит День России праздничным концертом

3 часа назад
"Зулейха открывает глаза": первый тизер-постер

"Зулейха открывает глаза": первый тизер-постер

5 часов назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

17.05.2019 09:57
Хоть 25 чашек в день: кофе не вредит артериям

Хоть 25 чашек в день: кофе не вредит артериям

36 минут назад
Девочки-близняшки с мамой и прабабушкой погибли в огне на юге Москвы

Девочки-близняшки с мамой и прабабушкой погибли в огне на юге Москвы

1 час назад
Возвращение во Внуково: на 40-й минуте полета в салоне "Боинга" выпали кислородные маски

Возвращение во Внуково: на 40-й минуте полета в салоне "Боинга" выпали кислородные маски

1 час назад
Русская душа в танце: на сцене Большого театра выступили будущие звезды балета

Русская душа в танце: на сцене Большого театра выступили будущие звезды балета

1 час назад
Процесс деления клетки впервые воссоздан вне самой клетки

Процесс деления клетки впервые воссоздан вне самой клетки

1 час назад
Сироты, не получившие квартир, второй день голодают в центре Хабаровска

Сироты, не получившие квартир, второй день голодают в центре Хабаровска

2 часа назад
В Москве появилась набережная Говорухина

В Москве появилась набережная Говорухина

2 часа назад
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

2 часа назад
"Прогресс" отстыковался от МКС и готов к отправке в последний путь

"Прогресс" отстыковался от МКС и готов к отправке в последний путь

2 часа назад
Антибиотики, назначаемые стоматологами, могут быть бесполезны и даже опасны

Антибиотики, назначаемые стоматологами, могут быть бесполезны и даже опасны

2 часа назад
В Бразилии известного игрового разработчика назвали создателем искусственных детей

В Бразилии известного игрового разработчика назвали создателем искусственных детей

3 часа назад
В Голливуде продают самый фотогеничный дом

В Голливуде продают самый фотогеничный дом

3 часа назад
Много планов на будущее: бывший генерал СК, сдавший подельников, вышел на свободу

Много планов на будущее: бывший генерал СК, сдавший подельников, вышел на свободу

3 часа назад
Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

3 часа назад
Пробитые черепа: саблезубые кошки были ещё свирепей, чем считалось

Пробитые черепа: саблезубые кошки были ещё свирепей, чем считалось

3 часа назад
Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора

Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора

3 часа назад
Сам отступит: больного раком ребенка отобрали у родителей за лечение грибами и розмарином

Сам отступит: больного раком ребенка отобрали у родителей за лечение грибами и розмарином

4 часа назад
Неделимое тепло: что даст отказ от счетчиков в новостройках

Неделимое тепло: что даст отказ от счетчиков в новостройках

4 часа назад
СМИ: ФСБ требует у "Яндекса" ключи от "Почты" и "Диска"

СМИ: ФСБ требует у "Яндекса" ключи от "Почты" и "Диска"

4 часа назад
Вести.net: новая iOS, самый мощный Mac и другие анонсы Apple

Вести.net: новая iOS, самый мощный Mac и другие анонсы Apple

4 часа назад
Дневной сон делает детей счастливее и умнее

Дневной сон делает детей счастливее и умнее

5 часов назад
"Огонь правды не затушить": Лавров высказался о фальсификации истории и ситуации в Совбезе ООН

"Огонь правды не затушить": Лавров высказался о фальсификации истории и ситуации в Совбезе ООН

5 часов назад
Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 7: 48-мегапиксельный бюджетник

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 7: 48-мегапиксельный бюджетник

5 часов назад
Помпео призвал Россию отчитаться о крушении "Боинга" под Донецком

Помпео призвал Россию отчитаться о крушении "Боинга" под Донецком

6 часов назад
Все ноты чая: Роскачество проверило безопасность популярного напитка

Все ноты чая: Роскачество проверило безопасность популярного напитка

6 часов назад
Американские эксперты: США не успевают за развитием вооружения России

Американские эксперты: США не успевают за развитием вооружения России

7 часов назад
Сегодня президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй

Сегодня президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй

7 часов назад
Матвиенко: новые правила написания русских фамилий на Украине - маразм и безобразие

Матвиенко: новые правила написания русских фамилий на Украине - маразм и безобразие

7 часов назад
В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин

В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин

7 часов назад
Совбез ООН обсудит ситуацию с нападением на своих сотрудников в Косове

Совбез ООН обсудит ситуацию с нападением на своих сотрудников в Косове

8 часов назад
Юрий Бойко: Киев платил силовикам зарплату из пенсий жителей Украины

Юрий Бойко: Киев платил силовикам зарплату из пенсий жителей Украины

8 часов назад
Украина не хочет возвращения России в ПАСЕ

Украина не хочет возвращения России в ПАСЕ

9 часов назад
Глава полиции Киевской области подал в отставку и попросился в Донбасс

Глава полиции Киевской области подал в отставку и попросился в Донбасс

9 часов назад